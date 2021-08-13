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Haberler Manisa 50 yıllık husumetlisi kahvehanede yakaladı

50 yıllık husumetlisi kahvehanede yakaladı

50 yıllık husumetlisi kahvehanede yakaladı

13.8.2021

MANİSA Salihli'ye bağlı Beylikli mahallesinde Medeni Hafızoğlu (70) husumetlisi Ali Onuk'u (70) kahvehanede cay içerken vurdu. Onuk hayatını kaybederken, Hafızoğlu gözaltına alındı. Olay dün kırsal Beylikli mahallesinde yaşandı. Medeni Hafızoğlu, 50 yıldır husumetli olduğu Onuk'u kahvehanede otururken gördü ve silahını çekerek 3 el ateş etti. Karnından yaralanan Onuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kayıplara karışan Hafızoğlu jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde silahıyla birlikte yakalandı.

■ EMRE SAÇLI

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