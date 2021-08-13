Manisa'da toplu ulaşım araçlarına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile sivil trafik denetim personeli tarafından denetleme yapıldı. "1 Can Kaybı Bile Fazladır" anlayışıyla düzenlenen denetimlerde sürücülerin yorgun/uykusuz bir şekilde araç kullanmamaları, seyahat esnasında sürücü, yardımcı personel ve tüm yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olması konularında uyarılarda bulundu.
455 aracın denetlendiği uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-a "Emniyet Kemeri Takmamak" maddesinden (19) adet, 65/1-a "Taşıma Sınırı Üstünde Yolcu Almak" maddesinden toplam 79 sürücü ve yolculara 39.921 TL trafik idari para cezası uygulanırken 26 araç da trafikten men edildi.
Peş peşe kazalar! İzmir'de korkunç kaza! 2 TIR çarpıştı
Manisa'da 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili flaş gelişme
Balıkesir’de kaza ‘geliyorum’ dedi
Manisa'da feci kaza! Freni boşalan işçi servisi şarampole yuvarlandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği bilgisi verildi.
Ölümlü kazalar sonrası Manisa'da otobüs denetimleri arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.