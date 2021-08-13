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Haberler Manisa Ölümlü kazalar sonrası Manisa'da otobüs denetimleri arttı

Ölümlü kazalar sonrası Manisa'da otobüs denetimleri arttı

Ege bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe ölümlü kazalar sonrası bölgede denetimler sıkılaştırıldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile sivil trafik denetim personeli tarafından toplu ulaşım araçlarına yönelik düzenlenen denetimlerde 26 araç trafikten men edilirken toplamda 39 bin 921 TL para cezası kesildi.

Ölümlü kazalar sonrası Manisa'da otobüs denetimleri arttı
İHA

13.08.2021, 12:55

Manisa'da toplu ulaşım araçlarına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile sivil trafik denetim personeli tarafından denetleme yapıldı. "1 Can Kaybı Bile Fazladır" anlayışıyla düzenlenen denetimlerde sürücülerin yorgun/uykusuz bir şekilde araç kullanmamaları, seyahat esnasında sürücü, yardımcı personel ve tüm yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olması konularında uyarılarda bulundu.



455 aracın denetlendiği uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-a "Emniyet Kemeri Takmamak" maddesinden (19) adet, 65/1-a "Taşıma Sınırı Üstünde Yolcu Almak" maddesinden toplam 79 sürücü ve yolculara 39.921 TL trafik idari para cezası uygulanırken 26 araç da trafikten men edildi.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği bilgisi verildi.

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