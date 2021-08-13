Takla atan otomobil sürücüye mezar oldu

MANİSA Turgutlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan adam öldü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki Halil Barmaksız idaresindeki 45 E 1895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü Halil Barmaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

■ İLKER UYAR