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Haberler Manisa Demirci halıları yangın bölgesinde

Demirci halıları yangın bölgesinde

Demirci halıları yangın bölgesinde

14.8.2021

Türkiye'nin yün halı üretiminde önemli merkezlerden olan Manisa'nın Demirci ilçesinden, Antalya'daki orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara halı gönderildi. Demirci Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada, ilçedeki el halısı ve cami halısı üreten firmalardan toplanan yaklaşık bin metrekareye denk gelen halılar, belediyeye ait 2 kamyonete yüklenerek, yangın bölgesine doğru yola çıktı.

Yardım kamyonetlerinde, halıların yanı sıra bebek bakım malzemeleri, temel gıda maddeleri ve kıyafetler de yer aldı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Demirci, halıcı bir kent. Yanmayan yün halıları ile meşhur. Halılarımızla vatandaşlarımızın bir ihtiyacını karşılamak istedik" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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