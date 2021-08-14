Hem katil hem iftiracı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 çocuğunun annesi eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Acar, savunmasında öldürme niyetinin olmadığını ve eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Duruşmada SEGBİS ile Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne bağlantı yapılarak, iddianamede Tanju Acar'ın şeytani plan yaptığını ileri süren Kadir Şekerci'nin de ifadesine başvuruldu. Şekerci, "Savcıya gizli tanık olarak ifade vermek istediğimi söylemiştim. Fakat herkes ismimi görmüş. Cezaevinde ifademi geri çekmem için bana baskı yapılıyor. Can güvenliğim yok. Tanıklık yapmak istemiyorum" dedi. Acılı anne Cemile Kaya ise, "Kızımla hiç anlaşamıyorlardı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Az ceza almak Selvan'ın kendisini aldattığı yalanını uydurmuş, halen o yalana sarılıyor" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ