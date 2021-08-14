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Haberler Manisa Küçük Nira dede toprağında uyuyacak

Küçük Nira dede toprağında uyuyacak

Küçük Nira dede toprağında uyuyacak

14.8.2021

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sitenin havuzundan çıktıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nira Akyürek, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı aile, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Hollanda'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen Elmas-Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi.

HAVUZDAN ÇIKMIŞTI
İddiaya göre havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan küçük Nira yere yığıldı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık 4 saat sonra hayata veda etti. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Turgutlu Kabristanı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İLKER UYAR
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