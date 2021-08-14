Manisa ormanlarına 7/24 gönüllü koruma

Manisa ormanları, gözetleme kuleleri, güvenlik kameraları, termal kameralar, İHA'lar ile orman koruma ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. Yapılan gözetleme çalışmalarına son zamanlarda Manisa'da ehliyetli profesyonel drone kullanıcılarından oluşan gönüllüler de dahil oldu. Drone ehliyetli, kamu kurumlarında görevli ve sivil vatandaşlardan oluşan ekip, Orman İşletme Müdürlükleri ve kolluk güçleriyle koordinasyon halinde ormanlara giriş ve çıkışları 7/24 gözlüyor.



7 KİŞİ YAKALANDI

Drone uçuşları sonrası, gönüllü İHA pilotları tarafından ormana giriş çıkışları tespit edilen vatandaşlar kolluk güçlerine bildiriliyor, güvenlik güçlerince haklarında işlem yapılıyor. Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, 29 temmuz itibariyle Ormanların gözetimiyle ilgili farklı bir uygulama başlatıldığını belirterek, "Kolluk güçlerimiz ile koordinasyon halinde gönüllü gruplarla birlikte drone ile orman sahasında gözetleme yapıyoruz. Son dönemde yasağa rağmen ormana giren 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı" dedi.



NERMİN UÇTU

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