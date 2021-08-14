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Manisa'da 7 dönüm alan yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangınında 7 dönüm örtülük alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların zamanında müdahalesi, yangının evlere sıçramasına engel oldu.

Manisa'da 7 dönüm alan yandı
İHA

14.08.2021, 13:42

Yangın, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin giriş kısmındaki zirai alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, bir yandan yangına müdahaleye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Mahalleli vatandaşlar traktörleri ile yangının önüne geçmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de yangına karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalleli vatandaşların çabası ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 7 dönüm örtülük alan zarar gördü.



Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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