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Manisa'da korkunç kaza! Kontrolden çıktı tarlaya yuvarlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'da korkunç kaza! Kontrolden çıktı tarlaya yuvarlandı
İHA

14.08.2021, 14:31

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Metin S. (45) idaresindeki 45 YB 5781 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Şarampolde ağaca çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerine yapılan sürücü Metin S. önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Yasemin S.(48) ile Nisan S. (16) ise ilk müdahaleleri olay yerine yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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