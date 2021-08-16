Haberler Manisa Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha

Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki komşu arasında çıkan ve yakınlarını da karışmasıyla büyüyen kavgaya ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla ağır yaralandığı olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıkarken, hastanedeki tedavisi süren polis memuru İşnel'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.