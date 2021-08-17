Haberler Manisa Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı

Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiye çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan kamyon sürücüsü yakalandı. Olay ve hayatını kaybeden şahsın kimliğinin tespiti için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.