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Haberler Manisa Durdurulan araçta uyuşturucularla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Durdurulan araçta uyuşturucularla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Durdurulan araçta uyuşturucularla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İHA

18.08.2021, 16:31

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 fişek halinde satışa hazır 6,24 gram metamfetamin maddesi ve 120 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili biri 4 ayrı suçtan aranan 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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