Yunusemre’ye LED’li sistem

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Menemen Caddesi üzerindeki eski sistem yüksek sarfiyatlı armatürleri, tasarruflu LED armatürlerle yeniledi. Yenilenen aydınlatma sistemiyle birlikte, hem daha aydınlık görünüm sağlanıyor, hem de daha az enerji kullanılarak tasarruf yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Hem yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı, hem de cadde daha aydınlık oldu" diye konuştu.

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