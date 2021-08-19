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Haberler Manisa Manisa'da dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan M.B, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
AA

19.08.2021, 19:09

Alınan bilgiye göre, Muradiye yolu üzerinde M.B. (22) yönetimindeki 45 ES 793 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.B, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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