Manisa'da tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 3. derece sit alanı olan Saraycık Kaplıcaları yakınlarında dün akşam saat 22.30 sıralarında Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ö.Ç. (34) ve F.U. (39) isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte, 1 adet üzerinde RDR Deep Pro yazılı dedektör, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet madeni para bulmak için kullanılan küçük metalleri tespit edebilen pointir cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı kapsamında Ö.Ç. isimli şahsın kendisine ait olan Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalar sonucunda, 82 adet eski dönemlere ait olarak değerlendirilen altın, gümüş ve bronz madeni para, 123 adet tarihi eser niteliği taşıyan parça ve 1 adet dedektör başlığı bulunarak el konuldu. Şüpheli Ö.Ç. ve F.U. isimli şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

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