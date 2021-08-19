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Haberler Manisa Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi

Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda farklı iki noktaya ekilen toplam 310 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından yapılan drone denetiminde ele geçirildi.

Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi
İHA

19.08.2021, 22:59

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Dağyeniköy Mahallesi'nde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı 9'uncu JASAT ekiplerince ortak yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde mahallede kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisindeki ağaçların aralarına ekili vaziyette, bakımları yapılmış, boyları 50 santimetre ile 100 santimetre arasında değişen 140 kök, yine aynı yere 100 metre uzaklıkta H.D. (65) adına tapulu tarla içerisinde boyları 100 santimetre ile 210 santimetre arasında değişen bakımları yapılmış şekilde 170 kök olmak üzere toplamda 310 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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