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Haberler Manisa Halı silkeleme zanlısı 6 kişi cezaevinde

Halı silkeleme zanlısı 6 kişi cezaevinde

Halı silkeleme zanlısı 6 kişi cezaevinde

20.8.2021

MANİSA Turgutlu'da iki komşu arasında 'halı silkelenmesi' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayın ardından, 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Turgutlu'da geçen pazar saat 21.00'de Yeni Mahalle Düz Sokak'ta iki komşu arasında 'halı silkeleme' tartışması çıktı. Tarafların yakınlarının karışmasıyla büyüyen kavgaya müdahale eden Çocuk Şube'de görevli polis Özgür İşnel, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 20 yıllık 2 çocuk babası İşnel, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaydan sonra M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24) ve M.E'yi (17) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.B, H.B, E.B, A.B, Ü.B. ve M.E. tutuklandı.

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