Rukiye Alev yönetimindeki 45 PA 2945 plakalı traktör, Alifakı Mahallesi Dedeyolu mevkisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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