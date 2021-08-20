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Haberler Manisa Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
AA

20.08.2021, 19:20

Rukiye Alev yönetimindeki 45 PA 2945 plakalı traktör, Alifakı Mahallesi Dedeyolu mevkisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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