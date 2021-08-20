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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.