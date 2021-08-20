  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü

Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken yolcu ise hayatını kaybetti.

Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü
İHA

20.08.2021, 17:58

Kaza, Salihli-Çakaldoğan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilkavak Mahallesi yönünden, Çakaldoğan Mahallesi yönüne gitmekte olan Özcan Y. (26) idaresindeki 45 SC 9211 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı.

Motosikletin takla atıp devrilmesi sonucu, sürücü yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Murat Yavuz (32) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.