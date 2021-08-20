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Haberler Manisa Selendililer yağmur duasına çıktı

Selendililer yağmur duasına çıktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.

Selendililer yağmur duasına çıktı
İHA

20.08.2021, 18:27

Manisa'nın Selendi ilçesinde cuma namazı sonrası meydanda toplanan vatandaşlar yağmur duası için ellerini semaya açtı. Merkez Yeni Cami önünde yapılan yağmur duası Yeni Cami Mahalle Muhtarlığı ve Yeni Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini tarafından gerçekleştirildi. Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un yaptırdığı yağmur duasında eller semaya açıldı.

Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine çok sayıda vatandaşın katıldığı yağmur duası sonrası kazanlarla pişirilen yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi.

Yağmur duasına Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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