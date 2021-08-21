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Haberler Manisa Manisa’da gençlere is saglayacak proje

Manisa’da gençlere is saglayacak proje

Manisa’da gençlere is saglayacak proje

21.8.2021

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası, 2021 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'yla yeni istihdam kapıları açıyor. Odanın iştikakçisi olduğu, "Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler Yetişiyor" projesi, istihdam vaadi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca takdir topladı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Manisa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de projenin ortakları arasında. Oda Başkanı Mehmet Yılmaz, "Proje ile Manisa iş dünyasına yeni istihdam kapılarını açmayı hedefliyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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