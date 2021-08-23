Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan hastalarla ilgili son durumu paylaştı.
Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Manisa'da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid-19 hastalarının yüzde 88,2'si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır" dedi.
Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.
Manisa Valisi açıkladı: "Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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