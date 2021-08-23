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Haberler Manisa Manisa Valisi açıkladı: "Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız"

Manisa Valisi açıkladı: "Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da korona virüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88'inin aşısız ya da aşılarını tamamlatmayanlar olduğunu açıkladı.

Manisa Valisi açıkladı: Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız
İHA

23.08.2021, 22:26

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan hastalarla ilgili son durumu paylaştı.

Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Manisa'da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid-19 hastalarının yüzde 88,2'si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır" dedi.

Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.

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