Haberler Manisa Manisa Valisi açıkladı: "Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız"

Manisa Valisi açıkladı: "Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da korona virüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88'inin aşısız ya da aşılarını tamamlatmayanlar olduğunu açıkladı.