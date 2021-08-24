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Haberler Manisa Manisa’da 496 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’da 496 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’da 496 kök kenevir ele geçirildi

24.8.2021

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Çoraklık mevkiinde kenevir operasyonu düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonrası harekete geçen ekipler, R.C. isimli şahsa ait arazide boyları 1,5 metreye kadar ulaşan 496 kök kenevir bitkisi tespit etti. Operasyon kapsamında R.C. gözaltına alınırken ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere toplatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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