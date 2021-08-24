  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Metruk binada uyuşturucularla yakalandı

Metruk binada uyuşturucularla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde metruk bir binada beraberinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Metruk binada uyuşturucularla yakalandı
İHA

24.08.2021, 18:16

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ortak yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde metruk bina içerisinde yakalanan bir şahsın üzerinde ve yanında bulunan çuvalda yapılan aramada, 3 kilo 777 gram esrar maddesi, 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Metruk binada uyuşturucularla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.