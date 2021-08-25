Çocuğunu isteyen baba kendisini yakmaya kalktı

MANİSA'DA çocuğunu göremediğini iddia eden bir kişi, kendini yakmak istedi. Olay Manisa'nın Yunusemre İlçesi Aynı Ali Mahallesi Şiddet Önleme ve İzleme Merkez Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Merkez Müdürlüğünün bahçesine gelen Murat Karataş (45), elindeki benzin dolu bidonla bağırmaya başladı.

MAHKEME KARARI VARMIŞ

EŞİNDEN ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen Murat Karataş, mahkeme kararıyla devlet koruması altına giren çocuğunu görmek istediğini söyledi. Yetkililerin izin vermemesinin ardından öfkeli adam, benzin bidonuyla kendini yakacağını söyledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süre polislere direnen Karataş, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Öte yandan mahkeme kararıyla Murat Karataş'ın çocuğuyla görüşmesinin yasaklandığı öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN