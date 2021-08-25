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Son dakika: Manisa'da orman yangını!

Son dakika haberi....Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

AA 25.08.2021, 14:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021, 15:03