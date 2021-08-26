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Haberler Manisa Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu

Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metrelik dereye uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu
İHA

26.08.2021, 18:17

Kaza saat 17.15. sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak'a doğru seyir halinde olan Arif B. idaresindeki 48 N 9211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karayolunda bir süre savrulan otomobil, yaklaşık 30 metre aşağıdaki dereye uçarak dört tekeri üzerinde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arif B, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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