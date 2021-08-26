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Haberler Manisa Kula emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Kula emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla şüpheli 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda toplam 300 gram esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen 2 şahıstan biri alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kula emniyetinden uyuşturucuya geçit yok
İHA

26.08.2021, 18:24

yuşturucu ile uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde savcılık talimatıyla 2 ikamette yaptıkları adreslerde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

A.R.G. (21) isimli şüpheli şahsın ikametinde savcılık talimatıyla yapılan aramada 23 gram esrar maddesi ele geçiren emniyet güçleri, M.Y. (47) isimli şüpheli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 277 gram esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli şahıslardan A.R.G., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. isimli şahıs ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde görülen mahkemede hakim karşısına çıkan M.Y. tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.


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