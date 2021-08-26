Kula’da, makilikteki alevler ormana sıçradı

MANİSA Kula'da, makilikte çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı.

■ BATUHAN ULU