Polis ne yapsın!

Manisa'da 70 yaşındaki İsmail Balaban, iki gün arayla telefon dolandırıcıların tuzağına düştü. 200 bin lire değerindeki altınları dolandırıcılara kaptırdıktan sonra polise gidip şikayetçi olan Balaban, polislerin yanındayken gelen telefon sonrasında dolandırıcıların ağına bir kez daha düştü. Balaban'ın ikinci kez, üstelik polis yanındayken tuzağa düşmesi polisi de çaresiz bıraktı. Akıllara durgunluk veren olay, Şehzadeler İlçesi Sakarya Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı.

'TEKRAR ARADILAR' DEMEDİ

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adamı telefonla arayarak, FETÖ soruşturmasında şüpheli olduğunu ve istedikleri parayı verince soruşturmanın kapanacağını söyledi. Bunun üzerine balaban, evdeki 150 bin lira değerindeki altını çarşı merkezinde teslim etti. Bir gün sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adam bir süre sonra eve döndüğünde dolandırıcılar tarafından bir kaz daha arandı. Bu sırada olayı soruşturmak için eve gelen polislere de tekrar arandığını söylemedi. Polislere "Hemen geliyorum" dedikten sonra evde kalan 50 bin lira değerindeki altını alarak yakındaki parkta bekleyen dolandırıcılara elleriyle teslim etti.

"DİĞER ALTNLARI DA GETİRECEĞİZ" DİYE KANDIRDILAR

DİĞER altınlarla birlikte hemen geleceklerini söyleyen dolandırıcıların ardından bir süre bekleyen yaşlı adam, çok geçmeden ikinci kez dolandırıldığını anladı. Balaban, evinde bekleyen polislerin yanına gelerek durumu anlattı. Olayın garipliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen polis memurları, ikinci kez aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

SERKAN ÖZCAN