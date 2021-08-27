Manisa’da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı

Cuma namazıyla cemaate kapılarını yeniden açan camide, ilçe müftüsü Fatih Aytekin tarafından vaaz verildi, Kuran-ı Kerim tilavet yapıldı.

Belediye Başkanı Selçuk, gazetecilere açıklamasında, restorasyon sürecinde birçok aksilikle karşılaştıklarını, her şeye rağmen caminin eskisinden daha sağlam ve güzel olarak açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Cuma namazının ardından Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, vatandaşlara aşure ikram etti.

Yapılan çalışmayla tarihi 1400'lü yıllara uzanan caminin, temelinden itibaren dış cephesinin güçlendirildiğini, eğik olan eski minaresinin yıkılarak aslına uygun 31 metrelik yeni minare yapıldığını ifade edildi.

İlçenin en eski tarihi yapılarından olan ve 2017'de minaresindeki eğilme nedeniyle ibadete kapatılan Hacı Hasan Camisi'nde restorasyon çalışması başlatılmıştı.