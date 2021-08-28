Manisa’da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü

MANİSA Salihli'de otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alaşehir'den Salihli yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BUF 96 plakalı otomobil, Kabazlı mevkiinde karşı şeride geçerek işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin öldüğünü belirlerken, yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.