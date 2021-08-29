Kararsızlar mahallesi!

Manisa'da Cambazlı Mahallesi sakinlerinin hangi ilçeye bağlanacakları konusundaki kararsızlıkları "bu kadar da olmaz" dedirtti. Manisa'da önce imza, ardından referandum, son olarak da mahkeme ve Danıştay kararı ile 3 yıl sonra Ahmetli ilçesinden çıkıp Turgutlu'ya bağlanan Cambazlı Mahallesi, şimdi yeni bir süreç içine girdi. İmza kampanyası başlatıp tekrar Ahmetli'ye dönmek için çalışmalara başlayan mahalle sakinlerine Muhtar Refik Bilgiç tepki gösterdi.

NE İSTEDİKLERİ ANLAŞILAMADI

Bilgiç, "Mahalle sakinlerimizin isteği üzerine Turgutlu'ya bağlandık. İstedikleri oldu. Bunun için 3 yılı aşkın süre mücadele verdik. Şimdi ise tekrar birileri mahallemizin Ahmetli'ye bağlanması için uğraşıyor. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum. Mahalle sakinlerimizin de artık bir karar verip ona göre tavır sergilemeleri gerekiyor. Mahallemiz deneme tahtası değil. Bu kararsızlığı anlamış değilim" diye konuştu.

REFERANDUM YAPMIŞLARDI

AHMETLİ'YE bağlı olan Cambazlı Mahallesi sakinleri, Turgutlu'nun başta ulaşım olmak üzere sosyal ve ekonomik imkanlar yönünden kendileri için daha elverişli olduğunu gerekçe göstererek 2018 yılında aralarında imza toplayıp halk oylaması için Ahmetli İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu. Yapılan halk oylamasının ardından Turgutlu'ya bağlanan mahalle nedeniyle belediyeler de mahkemelik oldu. İlçe değişikliğini reddeden Ahmetli ve Manisa Büyükşehir Belediyesi meclislerinin kararı üzerine hukuk mücadelesi başlatılmıştı.

FATİH ŞENDİL