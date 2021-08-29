  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Servis faciasında ölenler toprağa verildi

Servis faciasında ölenler toprağa verildi

Servis faciasında ölenler toprağa verildi

29.8.2021

Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) cenazeleri Alaşehir'de toprağa verildi. Kaza, önceki akşam, Salihli- Alaşehir karayolu Kantar mevkisinde meydana geldi.

Alaşehir yönünden Salihli'ye giden Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar (59) yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi, otomobil ise takla atarak tarlaya savruldu. Otomobilde sıkışan Ramazan Çetinkaya, eşi Hayriye Çetinkaya, İsmail Uçar ve yolcu Mahmut Bozkurt yaşamını yitirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Servis faciasında ölenler toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.