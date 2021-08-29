Servis faciasında ölenler toprağa verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) cenazeleri Alaşehir'de toprağa verildi. Kaza, önceki akşam, Salihli- Alaşehir karayolu Kantar mevkisinde meydana geldi.
Alaşehir yönünden Salihli'ye giden Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar (59) yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi, otomobil ise takla atarak tarlaya savruldu. Otomobilde sıkışan Ramazan Çetinkaya, eşi Hayriye Çetinkaya, İsmail Uçar ve yolcu Mahmut Bozkurt yaşamını yitirdi.
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