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Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Manisa’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA

30.08.2021, 23:20

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayallı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saattir etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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