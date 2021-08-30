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Manisa'da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

Son dakika haberi....Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki plastik kasa imalathanesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 bin kasa yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa’da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
DHA

30.08.2021, 16:57

Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane önündeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle önce kuru otlar yanmaya başladı, ardından da alevler plastik kasaların bulunduğu bölüme sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında yaklaşık 50 bin kasanın yandığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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