Manisa’da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane önündeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle önce kuru otlar yanmaya başladı, ardından da alevler plastik kasaların bulunduğu bölüme sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında yaklaşık 50 bin kasanın yandığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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