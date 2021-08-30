Salihli’de en güzel üzümler yarışacak

Salihli Belediyesi öncülüğünde Ticaret Borsası, Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel bir bankanın desteğiyle 5-6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde "Altın ülkenin, altın taneleri" sloganı ile gerçekleştirilecek olan şenlikte en güzel kuru üzüm yarışması yapılacak. Kuru üzüm yarışmasına katılacak olan üreticilerin 3'er kilogramlık üzümleri, 3 Eylül tarihine kadar ziraat odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ticaret Borsasına teslim etmeleri istendi.

Öte yandan üzüm yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ve sürpriz hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi.