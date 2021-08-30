Haberler Manisa Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli Kula'da yakalandı

Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli Kula'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yakalaması ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde yol kontrolü esnasında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan aranması bulunan bir şahsı yakaladı.