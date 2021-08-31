  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Akşam saatlerinde başlamıştı! İşte Manisa'daki yangında son durum....

Akşam saatlerinde başlamıştı! İşte Manisa'daki yangında son durum....

Manisa’nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, tamamen söndürüldü. 14 adet arozöz, 3 dozer ve 4 su tankerinin müdahale ettiği yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde başlamıştı! İşte Manisa’daki yangında son durum....
İHA

31.08.2021, 09:00

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kula ilçesinin Hayallı Mahallesi'nde başlamıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı.

İhbar üzerine bölgeye 14 adet arozöz ve 3 dozer sevk edildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Mahalle halkının da seferber olduğu yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa'da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akşam saatlerinde başlamıştı! İşte Manisa'daki yangında son durum.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.