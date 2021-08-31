  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 19 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
İHA

31.08.2021, 16:52

Jandarma ekiplerinin Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 6 şüpheli şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 10 gram kubar esrar, 185 kök kenevir, 8 bin 248 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi İlçelerinde yapılan operasyonlar da 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda şüpheliler ile birlikte satışa hazır toplam 12 bin 340 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.