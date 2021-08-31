Tankere çarpan otomobilde 4 yaralı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, tehlikeli madde taşıyan tankere arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne seyir halinde olan M.U. (33) yönetimindeki 45 AAS 346 plakalı otomobil, önünde giden E.A. (46) yönetimindeki 34 TS 0199 plakalı tehlikeli madde taşıyan tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü M.U. ile eşi K.U. (30), oğulları B.U. (7) ve D.P.U. (5) yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
■ İLKER UYAR
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