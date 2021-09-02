Çatışmanın ortasında kalan kadın yaralandı

MANİSA'DA kocasıyla birlikte iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalan genç kadın, vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı. Olay önceki akşam 21.00 sıralarında Şehzadeler İlçesi Alaybey mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında pompalı tüfekli ve tabancalı çatışma çıktı. O sırada yoldan geçen genç karı koca Semih ve Sevil Çakırgil, çatışmanın ortasında kaldı. Bir anda kaçacak yer bulamayan çiftten Sevil Çakırgil, silahtan çıkan mermilerin bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

■ SERKAN ÖZCAN