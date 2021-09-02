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Haberler Manisa İstanbul'da altın çaldı Manisa’da yakalandı

İstanbul'da altın çaldı Manisa’da yakalandı

İstanbul’da altın çaldı Manisa’da yakalandı

2.9.2021

İSTANBUL Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcudan 4.5 kilograma yakın altın çaldıkları öne sürülen 2 kardeşten biri Manisa'da yakalandı. Kuyumcukent'te çalıştıkları işletmeden 4.5 kilo altını çaldıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerin Manisa'ya kaçtığını belirledi. Kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan şüphelilerin bulunduğu otobüste kardeşlerden Gurur E. (18) yakalandı. Zanlıyla birlikte çalınan 4.5 kilo altın da ele geçirildi.
SERKAN ÖZCAN
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