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Haberler Manisa Kanepenin altındaki çukurda yakayı ele verdi!

Kanepenin altındaki çukurda yakayı ele verdi!

Kanepenin altındaki çukurda yakayı ele verdi!

2.9.2021

MANİSA'DA birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında açtığı çukurda ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı'da 26 Temmuz'daki silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından aranan G.K'nın yakalanması için çalışma başlattı. G.K, Dilek mahallesindeki evinde, jandarmanın yaptığı aramada üzeri halı ve kanepeyle kapatılan bir çukurun içinde yakalandı. G.K, suç aleti tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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