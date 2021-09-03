  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı!

Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı!

Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı!

3.9.2021

MANISA'NIN Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma, ilçeye bağlı Pelitalan Mahallesi'ndeki Kocadere Çayı üzerindeki köprüye zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "Açgözlü defineciler deve ve atlarla buraya taş getirip köprü yapan insanların emeklerini hiçe saymışlar" dedi.
CÜNEYT HASÇELİK
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.