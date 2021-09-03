Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı!

MANISA'NIN Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma, ilçeye bağlı Pelitalan Mahallesi'ndeki Kocadere Çayı üzerindeki köprüye zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "Açgözlü defineciler deve ve atlarla buraya taş getirip köprü yapan insanların emeklerini hiçe saymışlar" dedi.CÜNEYT HASÇELİK