MANISA'NIN Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma, ilçeye bağlı Pelitalan Mahallesi'ndeki Kocadere Çayı üzerindeki köprüye zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "Açgözlü defineciler deve ve atlarla buraya taş getirip köprü yapan insanların emeklerini hiçe saymışlar" dedi.
CÜNEYT HASÇELİK
CÜNEYT HASÇELİK
Define hayaliyle taş köprüyü yıkacaklardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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