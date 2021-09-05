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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı! Çok sayıda yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje ve reklam panosuna çarptı. Feci kaza sonrası 18 kişi yaralandı. Minibüsün sürücü dahil 6 koltuklu olması ise dikkati çekti.

Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı! Çok sayıda yaralı
AA

05.09.2021, 12:29

Manisa Ovası'ndaki üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan B'nin kullandığı 48 ADR 284 plakalı minibüs, Turgutlu Caddesi Nurlupınar kavşağı yakınlarında refüje ve reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 17 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Öte yandan minibüsün sürücü dahil 6 koltuklu olması dikkati çekti.

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