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Haberler Manisa Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Manisa’da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İHA

06.09.2021, 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021, 15:55

Yangın Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Turfandede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan yükselen duman çıkması sonrası Orman İşletmeye bağlı 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Gölmarmara Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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