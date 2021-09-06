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Haberler Manisa Okullar çocuk sesleriyle şenlendi

Okullar çocuk sesleriyle şenlendi

Eğitim öğretimin yüz yüze başlamasıyla birlikte Manisa'nın Selendi ilçesinde de öğrenciler ders başı yaptı. Okula yeni başlayanlarda heyecan gözlenirken, öğretmenler de öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okullar çocuk sesleriyle şenlendi
İHA

06.09.2021, 15:34

Pandemi nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bir bölümünde tüm ülkede olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de ara verilen yüz yüze eğitim yeniden başladı.

İlçede yeni eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle başlayarak okullar öğrenci sesleri ile cıvıl cıvıl oldu. Selendi ilçe genelinde 30 okulda başlayan eğitim öğretim döneminde 254 eğitimci eğitim verecek.

155 okul öncesi, 792 ilkokul, 886 ortaokul ve 1065 lise öğrencisi olmak üzere ilçe genelinde toplam 2 bin 898 öğrenci okula pandemi kuralları çerçevesinde 'merhaba' dedi.

Öğrenci velilerinin alınmadığı okullarda ilk gün Selendi İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yüksel Kanyılmaz da okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Müdür Kanyılmaz tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

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