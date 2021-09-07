  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı

Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki kamyonun aniden açılan damperi, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı yıktı. Olay anında, Gölmarmara yolunda başka bir araç olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
İHA

07.09.2021, 17:49

Salihli istikametinden, Gölmarmara istikametine giden Cemil Ş. (57) yönetimindeki 45 RP 478 plakalı kamyon, seyir halindeyken aniden damperi açıldı.

Aniden açılan damper, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği yanında bulunan plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, yerinden söküp yola devirdi.

Olay anında, Gölmarmara yolunda araç olmaması ise olası bir faciayı önledi.
Kaza nedeniyle Salihli-Gölmarmara yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.