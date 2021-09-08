Harabeden sanayi devine

Manisa, düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutluyor. Manisa, 99 yılda yanmış yıkılmış bir kentten bugün sanayide ve tarımda Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olarak yerini aldı. 17 ilçesi ile büyükşehir statüsünde yönetilen Manisa'da, 30 Ağustos 1922 tarihinde Demirci'nin kurtuluşu ile başlayan kurtuluş harekâtı 13 Eylül 1922 tarihinde Soma'nın kurtuluşu ile sonuçlandı.

Türk süvarileri 8 Eylül 1922 tarihinde yanmış harabeye dönmüş bir kente girerek, 99 yıl önce şehri kurtarmıştı. Yunanlılar Manisa'yı yakarak, bombalayarak terk ettiler.

İHRACATTA ÖNCÜ KENT

Küllerinden yeniden doğan Manisa, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 99 yılın sonunda ülkenin ekonomik gelişmede ilk 8, nüfus itibari ile ilk 14 ili arasında bulunuyor. Tarımda ve sanayide ürettikleri ile birçok üründe Türkiye'de ilk 3 arasında olan Manisa, ihracat rakamlarında da ilk 10 il arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok televizyon, buzdolabı ve seramik üretimi yapan Manisa, tarım sektöründe yumurta, beyaz et üretimi, kuru üzüm, zeytin, pamuk, kiraz ve domatesi ile yarattığı katma değerlerle Türk ekonomisi ve ihracatına önemli katkı yapıyor. 50 bini aşan öğrenci kapasitesi ile Celal Bayar Üniversitesi, 60 bin kişiyi istihdam eden ve ünlü markaları bünyesinde barındıran dünya devi Organize Sanayi Bölgesi, küçük ve orta ölçekli şirketleriyle Manisa, her alanda öncü bir il konumunda.



HÜKÜMET KONAĞINA BAYRAĞI DİKTİ

8 Eylül 1922 sabahı Manisa'ya süvarilerin başında girerek Hükümet binasına Türk bayrağını çeken Seyfettin Çalbatur Osmanlının son dönemlerindeki savaşlarında ve Kurtuluş Savaşı muhaberelerinin tümünde yer aldı.

ÜSTÜN GÖREVLER

BİRİNCİ Dünya Savaşı'nda her cephede çarpışan Seyfettin Çalbatur, Milli Mücadele boyunca Kıdemli üsteğmen rütbesi ile İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz'un tüm muharebelerinde üstün görevler gerçekleştirdi. Manisa hükümet konağına ilk Türk bayrağını diken Üsteğmen Çalbatur Manisa kurtuluş hatıralarını da kaleme aldı.

Seyfettin Çalbatur, 8 Eylül 1922 sabahı Manisa'ya girerek Hükümet binasına Türk bayrağını çekti.